Um problema na catenária afetou, esta terça-feira de manhã, troços de três linhas do metro do Porto, deixando milhares de utentes à espera de transporte.

De acordo com fonte da Metro do Porto, um cabo elétrico que alimenta as composições soltou-se na zona da Fonte do Cuco. A falha levou a que a circulação estivesse interrompida entre as estações de Sete Bicas e Vasco da Gama (Linha Azul), Sete Bicas e Custóias (Linha Vermelha) e Sete Bicas - Crestins (Linha Violeta).

A situação, detetada pelas 8.20 horas, foi resolvida antes das 9 horas, assegurou a empresa, tendo a circulação na Senhora da Hora sido retomada cerca de 20 minutos depois.