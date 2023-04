Falso dentista apanhado a angariar clientes em hotel do Grande Porto

Inês Schreck Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A Entidade Reguladora da Saúde e a Ordem dos Médicos Dentistas denunciaram, esta quinta-feira, um falso dentista que fazia consultas de avaliação gratuitas num hotel da zona do Grande Porto com o objetivo de angariar clientes para tratamentos na Turquia. Casos deste género estão em crescendo, alerta bastonário dos dentistas.

A operação foi montada em 24 horas e o homem apanhado em flagrante. Não tinha cédula profissional que permitisse o desempenho da atividade, nomeadamente inscrição na Ordem dos Médicos Dentistas. Os factos foram participados ao Ministério Público.

O falso dentista, de nacionalidade turca, aliciava os utentes nas redes sociais com "pacotes de turismo dentário", a preços atrativos, que incluíam a viagem, o tratamento e até passeios turísticos na Turquia. Depois de colecionar alguns contactos, marcou encontro 24 horas antes numa sala de um hotel em Vila Nova de Gaia, adiantou ao JN o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas.

PUB

A fiscalização decorreu em março e para o dia seguinte estava prevista uma ação do género em Lisboa, mas foi cancelada depois da Ordem e da reguladora terem atuado.

Após as "avaliações" gratuitas, feitas fora de um contexto clínico e sem exames auxiliares, o homem apresentava propostas para "reabilitações complexas, extrações de múltiplos dentes, vários implantes, colocação de coroas artificiais em vários dentes", explicou Miguel Pavão. Na prática, vendia ilusões de tratamentos "fáceis e rápidos", num pacote a preços sedutores, acompanhado de vários testemunhos de sucesso, explicou Miguel Pavão.

Dez denúncias semelhantes só este ano

Com preocupação, o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas admite que estes casos estão em crescendo. "Só no primeiro trimestre deste ano a Ordem já fez 10 denúncias", às entidades competentes, nomeadamente à ERS e à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Algumas das denúncias chegaram por via anónima, outras através de profissionais de saúde atentos.

Miguel Pavão deixa o alerta: "as pessoas devem desconfiar deste tipo de ofertas, quase um pacote de férias que depois tem outro tipo de consequências". Para denunciar este tipo de casos, a Ordem dos Médicos Dentistas tem uma "plataforma de denúncia" no seu site.

Segundo um comunicado da ERS, além da "recolha de indícios que consubstanciam a prática de cuidados de saúde por profissional não habilitado", a ação de fiscalização desencadeada permitiu "recolher suportes publicitários os quais deram origem à instauração de processo de contraordenação por violação do Regime Jurídico das Práticas de Publicidade em Saúde".