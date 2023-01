Família volta a zona de risco nas Fontainhas após ser realojada em pensão "sem condições"

Uma família que mora nas Fontainhas, no Porto, foi realojada, esta terça-feira à noite, numa pensão "sem condições", ligada à prostituição. O casal diz que foi retirado de casa, que estará em risco de ruir, e hospedado numa pensão "de sobe e desce". O JN já questionou a Segurança Social.

Rui Monteiro, de 58 anos, a mulher, Maria Teresa Almeida, de 53, e o filho, de 20 anos, foram retirados de casa esta terça-feira à noite porque a habitação onde moram, nas Fontainhas, no Porto, estará em risco de ruir, fruto do mau tempo do passado fim de semana. De acordo com Rui, a família foi hospedada numa pensão no Bonfim, que estará ligada à prostituição. Perante a falta de condições, a família regressou a casa, esta quarta-feira.

"Ninguém dormiu a noite toda com o gelo que estava, as portadas com fendas, a roupa mal cheirosa...", descreveu ao JN. "Foi um quarto com casa de banho para mim e para a minha mulher, e outro para o meu filho. Mas não disseram quanto tempo lá tínhamos de ficar nem quiseram saber da alimentação. Íamos comer fora todos os dias?", indigna-se.