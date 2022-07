Famílias cobrem o Parque da Cidade do Porto com piqueniques

Divertimentos e concertos chamaram, este sábado, milhares ao Festival da Comida Continente. Evento continua no domingo.

Debaixo de um calor tórrido, miúdos e graúdos não arredam pé do Parque da Cidade do Porto. Os divertimentos instalados pelo Festival da Comida Continente e os concertos de Fernando Daniel, David Carreira e Tony Carreira foram os principais motivos para centenas de famílias deixarem, este sábado, a praia - a de Matosinhos está ali ao lado - "para outro dia".

As sombras das árvores foram ocupadas logo de manhã por toalhas de piquenique como forma de reservar o lugar e fugir ao calor. Umas horas depois, ao início da tarde, formavam-se longas filas para encher as garrafas de água nos bebedouros municipais.

Festival da Comida Continente continua este domingo, no Parque da Cidade do Porto Foto: Carlos Carneiro / Global Imagens

Mas mesmo com as temperaturas altas, Berilde Mano não quebra. "Nada nos tira a vontade de cá estar", conta a portuense, de 61 anos. Berilde juntou a família toda e vai passar o dia mesmo em frente ao palco principal. "Fizemos uma barraquinha e está tudo bem", disse, apontando para os dois guarda-sóis e para vento. Marcar presença neste festival já é tradição: "Desde que começou, viemos sempre".

A família chegou às 11.30 horas e manteve-se abrigada do sol "à espera do David e do Tony Carreira". Só as duas netas, acrescenta Berilde, foram experimentar as diversões, em particular, o karaoke.

Piqueniques à sombra

"Não estava à espera desta temperatura tão elevada", admitiu Ricardo Moreira, instalado num recanto mais fresco do parque, onde estendeu a toalha com a mulher e um casal amigo. "Aqui está bom. Acabámos de chegar", confessa.

À esquerda, Ricardo Moreira e Sandra Lopes. À direta, Cátia Pinto e Paulo Pinto, com os filhos, Inês e Diego Pinto (ao centro) Foto: Carlos Carneiro / Global Imagens

Não é a primeira vez no festival e, como a intenção era ficar no parque até ao final da noite, o grupo de Paredes trouxe "reforço", brincou Ricardo, já com os tupperwares de presunto, pataniscas e broa, abertos. "Estacionar é que não foi nada fácil", assinalou. Os passeios e bermas da estrada junto ao Parque da Cidade estão repletos de carros, dificultando o trânsito. "Todos os anos é a mesma coisa", sublinhou Ricardo.

De Santa Maria da Feira, Carlos Sousa e Dolores Moreira chegaram ao festival por volta das 10 horas com os filhos, Joana, de 11 anos, e João, de 12. "Quando viemos pela primeira vez eles ainda eram pequeninos e havia muitos divertimentos", explicou Carlos, enquanto a família esperava pelo concerto de Fernando Daniel. A praia fica "para outro dia", prometeu Dolores.