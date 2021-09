Famílias de Ramalde serão realojadas mas solução não chega a Campanhã

Marta Neves Hoje às 13:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmara do Porto vai reinstalar 12 agregados que vivem em bairro do Património dos Pobres.

A Câmara do Porto vai realojar as 12 famílias que vivem nas casas do Património dos Pobres, na Rua dos Plátanos, em Ramalde, e proceder à demolição das construções existentes. Já o futuro de quem vive nas habitações do Património dos Pobres, na Rua dos Currais, em Campanhã, ainda é incerto.

Foi através de uma deliberação de 1954 que a Câmara do Porto determinou ceder a título gratuito uma parcela de terrenos à Comissão Fabriqueira da Paróquia de Ramalde para que esta promovesse a construção e gestão de 12 casas para os pobres. Só que agora as habitações construídas e geridas pela Paróquia de Ramalde "estão em más condições de habitabilidade, pelo que a paróquia solicitou que o Município do Porto realojasse os 12 agregados que lá residem, o que foi aceite", disse ao JN fonte da Autarquia.