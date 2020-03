Hoje às 20:23, atualizado às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Académica do Porto (FAP) anunciou, esta terça-feira, que a Queima das Fitas deste ano vai ser cancelada.

Num comunicado publicado no site oficial, a FAP revelou que devido ao agravamento da pandemia de Covid-19 provocada pelo novo coronavírus, "e resultado de uma decisão ponderada, conjunta e tomada depois de esgotadas todos os cenários de alternativa deliberou a Direção, com o apoio das suas Associações de Estudantes, cancelar a Queima das Fitas do Porto 2020".

A decisão foi tomada no seio de um "cenário de incerteza de quando poderá ser retomada a atividade letiva, de quais serão os novos calendários académicos e de quando será contida a pandemia", acrescentou o presidente da FAP, Marcos Alves Teixeira.

Além do comunicado, a FAP anunciou a decisão com um vídeo nas redes sociais com o hashtag #ficaremcasa: