Farmácia junto a obra do metro do Porto esteve cinco horas sem luz

A Farmácia Vitália, que desde junho está em instalações provisórias, junto à Estação de S. Bento, no Porto, por conta das obras da Metro, esteve esta quinta-feira cinco horas sem luz.

O incidente aconteceu entre as 9 e as 14 horas, tendo o espaço ficado impedido de realizar as suas habituais funções de venda de medicamentos por conta de não terem luz que alimentasse os computadores.

"Ficamos cinco horas impedidos de trabalhar", confirmou ao JN uma trabalhadora, sublinhando, ainda assim, que esta foi "a primeira vez" que houve um corte de energia nas instalações provisórias da Rua do Loureiro.

Ao que o JN conseguiu apurar, o pagamento da energia das instalações provisórias está a cargo da Metro, não conhecendo os funcionários da farmácia o que terá motivado o corte.

O que é certo é que o apagão obrigou ainda à retirada de todos os medicamentos que estavam no frigorífico para outros locais, nomeadamente para um armazenista da farmácia e para "casa-mãe", na Praça da Liberdade, através de um acesso pelas traseiras.

Até porque, "não era certo quando a luz voltaria" e os medicamentos, no máximo, "podiam estar fora do frio até duas horas".

Contactada a Metro, fonte da empresa explicou que o corte de energia foi motivado "por uma avaria da Iberdrola com a E-Redes, responsável pela instalação elétrica da farmácia", à qual a Metro "é alheia".

"A Metro limita-se a pagar a conta", concluiu.