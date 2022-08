Fazem compras, tiram selfies e cantam junto ao Douro

Ainda nem a meio da Rua de São João vamos e já se sente o rebuliço que se vive na Ribeira, no Porto. Assemelha-se ao ambiente vivido em quase toda a Baixa da cidade, em particular na Avenida dos Aliados e na Rua de Santa Catarina. Transformou-se já numa espécie de rotina: todos os dias, em frente ao edifício da Câmara do Porto, forma-se uma fila indiana com dezenas de turistas à espera de uma oportunidade para tirar uma fotografia com as "instagramáveis" letras azuis do "Porto".

Ao lado, em Santa Catarina, a confusão é igualmente intensa. Aliás, andar a pé por lá obriga a fintar dezenas de malas, já que grande parte dos turistas que por ali anda está à procura do alojamento local onde vai passar as próximas noites.

