Febre das trotinetas de volta ao Porto

Fãs dos veículos regressaram em força. Empresa que opera no Porto e em Gaia conta mais de 530 mil quilómetros num ano. Veículos são utilizados, sobretudo, para passeios e lazer.

As trotinetas continuam a ser sinónimo de diversão no Grande Porto e os fãs do veículo regressaram em força. Apesar de o número de viagens na região ter diminuído drasticamente com a pandemia, os números já voltaram aos registados antes da covid-19 e os veículos da empresa Bird já fizeram cerca de 530 mil quilómetros pelo Porto e Gaia em cerca de um ano. Entre turistas e utilizadores locais, são vários os casais e famílias que, para aproveitar o calor, apostam em passeios de trotineta junto ao rio. Até porque, garantem, para transporte diário e regular, alugar uma trotineta "não compensa".

"Fica mais barato chamar um Uber", admite o gaiense Xavier Batista, de 23 anos, a passear com a namorada, Érica Teixeira, de 20 anos, junto à Foz do Douro, no Porto. O passeio já quase faz parte da rotina do casal, confessa Érica, que ultimamente tem feito viagens de trotineta diariamente pela cidade.