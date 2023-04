Federação Académica do Porto espera a maior Queima de sempre

Miguel Amorim Hoje às 13:50 Facebook

No cortejo da Queima das Fitas do Porto, prevê-se a presença de 400 mil pessoas e no Queimódromo aguardam-se 300 mil nas noites.

Mais de 50 artistas em palco, meio milhar de voluntários, 300 mil pessoas aguardadas nas noites do Queimódromo e 400 mil na terça-feira do cortejo, no centro da cidade, no percurso entre a Rua de Camões e os Aliados. Estes são alguns dos números que ilustram a grandeza da edição deste ano da Queima das Fitas do Porto, entre 7 e 13 de maio.

João Fonseca, vice-presidente da Federação Académica (FAP) e responsável pelo evento, está confiante na melhor Queima de sempre. "É para isso que trabalhamos. Em 2022 foi bom, esgotámos três noites no Queimódromo, mas queremos superar os números do ano passado. O investimento aumentou, não só por causa da inflação, mas também devido ao reforço da oferta. Passamos a ter três palcos, por exemplo", diz.