Federação Académica do Porto quer testar semana de quatro dias de aulas

Proposta para projeto-piloto no Ensino Superior vai constar na moção global que será apresentada em 2023.

A Federação Académica do Porto (FAP) defende a implementação de um projeto-piloto para testar e debater a semana de quatro dias de aulas no Ensino Superior, à semelhança do que acontece no mundo laboral. A proposta integrará as medidas incluídas na moção global que está a ser elaborada pela estrutura representante dos estudantes da Academia do Porto e que será apresentada durante o primeiro semestre de 2023. O último documento deste género foi apresentado em 2019. A revelação foi feita ao JN por Ana Gabriela Cabilhas, reeleita para um terceiro mandato como líder da instituição. A tomada de posse está agendada para amanhã no Porto.

"O fomento da inovação pedagógica é importante para nós. Uma vez que o Governo português colocou o tema da semana de quatro dias de trabalho na agenda, queremos trazer e colocar na agenda a semana de quatro dias de aulas. Até porque Portugal é dos países que tem valores mais elevados de carga horária em contexto presencial de aula quando comparado com a média europeia", explicou.