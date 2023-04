Feira de Emprego da Faculdade de Ciências do Porto está de volta

Bruna Silva Hoje às 11:44 Facebook

Está de regresso a Feira de Emprego da Faculdade de Ciências do Porto (FCUP) e com ela traz mais de 40 empresas. A mostra decorre na quinta-feira, dia 4 de maio, entre as 10 e as 18 horas. A entrada é livre.

Nesta primeira edição após a pandemia, a feira dará a conhecer diversas oportunidades de carreira e também terá disponível estágios de verão, curriculares e profissionais. Haverá duas iniciativas para interação entre recrutadores e visitantes.

Como novidade, este ano haverá também um momento de debate entre as empresas, antigos estudantes e docentes da instituição sobre "os desafios emergentes nas áreas da ciência, tecnologia e inovação, que conta com representantes de empresas tecnológicas de projeção mundial". Terá ainda lugar uma "sunset party".

Empresas como a Continental Engineering Services Portugal, a Glintt, a Fabamaq, o CeNTI, a Adentis, o INESC TEC, a Amorim Cork Composites, a Decathlon e o Grupo Fidelidade estarão presentes como recrutadores.

A feira, organizada em conjunto com a Associação de Estudantes da FCUP, será no edfício de Biologia da FCUP (entrada pela Rua do Campo Alegre, nº 823 ou pela Via Panorâmica).