Feira de Emprego Online apresenta 500 oportunidades de trabalho

Evento organizado por alunos decorre nos dias 2 e 3 de março e vai reunir 60 empresas.

Este ano, a Feira do Emprego, um evento organizado por estudantes portugueses, vai realizar a sua 21.ª edição exclusivamente online nos dias 2 e 3 de março com a abertura de 500 vagas de trabalho.

A FJC Feira do Emprego tem três modalidades: apresentações das empresas, stands (onde vão ser apresentadas as cinco centenas de oportunidades de trabalhado) e "speed recruitment" com entrevistas individuais de cinco minutos a 24 empresas.

O encontro vai reunir mais de 60 firmas empregadoras com os alunos da Faculdade de Economia do Porto via online.

O evento realiza-se com recurso à plataforma Easy Virtual Fair, disponível em qualquer dispositivo móvel. Nas 20 edições anteriores, contaram-se mais de 150 empresas de áreas distintas que marcaram presença no Porto de Emprego, contando com mais de oito mil participantes.

Atreavés do site portodeemprego.fjc.pt, os alunos podem encontrar todas as informações como se podem inscrever na feira, os horários das apresentações, o envio de currículos e como comunicar com as empresas.