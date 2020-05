Feira do Livro do Porto vai convocar reflexão sobre liberdades cívicas

Helena Teixeira da Silva Hoje às 15:04 Facebook

Festival literário do Porto arranca a 28 de agosto, dando o tiro de partida na programação cultural da cidade pós-pandemia. O certame volta a coincidir com a Feira de Lisboa.

Há sete anos, quando a Feira do Livro do Porto trocou maio por agosto e os Aliados pelos jardins do Palácio de Cristal, refletiu-se ali sobre a liberdade e o futuro - a reflexão fazia sentido num momento em que Portugal começava a querer dar os primeiros passos de saída da crise financeira - e homenageou-se Vasco Graça Moura (1942-2014), plantando na Avenida a primeira tília com nome próprio, num gesto simbólico já inscrito no ADN do maior festival literário da cidade.

Este ano, com o país novamente em crise, sanitária e económica, a Feira do Livro do Porto, que decorrerá entre 28 de agosto e 13 de setembro, volta a debruçar-se sobre a liberdade e sobre o futuro, mas num ângulo diferente, "com nova gravidade", e em tempo real. A crise ditada pela pandemia da ainda não foi estancada e, por causa disso, o mundo mudou. Se o futuro parece um quarto escuro, é importante voltar a discuti-lo.