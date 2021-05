Feira dos Passarinhos muda-se para Avenida Rodrigues de Freitas

Adriana Castro Hoje às 17:16 Facebook

A Feira dos Passarinhos, no Porto, vai mudar-se, temporariamente, da Alameda das Fontainhas para a Avenida Rodrigues de Freitas a partir deste domingo.

A Câmara do Porto explica que a alteração vai manter-se de 23 de maio a 10 de julho e surge na sequência do apoio do Município aos divertimentos itinerantes. Esta medida selecionou três locais da cidade para ocupação e exploração do setor: Fontainhas, a Rotunda da Boavista e Lordelo do Ouro.

"A medida de deslocação temporária da Feira dos Passarinhos aproveita a criação de uma zona pedonal, aos fins de semana, na Avenida Rodrigues de Freitas, aposta que, desde junho de 2020, visa potenciar uma nova experiência e lazer e compras na cidade, além do incentivo para uma mobilidade mais consciente", recorda a Câmara do Porto na sua página oficial.