Feirinha solidária até dia 31 no IPO do Porto

JN Hoje às 10:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Está a decorrer até dia 31 de maio mais uma edição da feirinha solidária de verão da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Porto. As receitas revertem integralmente para a instituição e as suas múltiplas atividades: ações de prevenção do cancro, apoio social e económico aos doentes e suas famílias e apoio à investigação e ao rastreio.

A feirinha, que inclui 13 espaços comerciais distintos, realiza-se no Edifício da Unidade de Cuidados Continuados (piso -1) no IPO do Porto, estando de portas abertas das 10 às 18 horas.

Artigos de verão, decoração, vestuário de mulher, homem e criança, Calçado, DVD, e CD, livros, brinquedos, puericultura, mobiliário e antiguidades, mercado alimentar, bijuteria, instrumentos musicais e têxteis lar são algumas das propostas da feirinha, a preços convidativos.

PUB

"Ao longo dos anos, estas feirinhas solidárias (verão e Natal) têm cada vez mais adesão, não só das entidades que oferecem os produtos, bem como o público que compra. Isto deve-se à qualidade dos produtos a preços mais acessíveis. Apesar de grande parte do público ser o do hospital, cada vez mais a comunidade em geral vem à feirinha. Realizada há mais de 30 anos, já decorreu na Alfândega do Porto e no Mercado Ferreira Borges, mas nos últimos anos tem sido feita no edifício da LPCC, no IPO-Porto", explica a Liga, em comunicado.

"Todos os produtos para venda foram doados por empresas e também particulares que num gesto solidário e de apoio à causa ofereceram estes produtos à Liga", acrescenta.