Feiródromo arranca em Campanhã em abril de 2024

Foi apresentado, na reunião de Câmara desta segunda-feira, o anteprojeto do Feiródromo que irá albergar as feiras da Vandoma e do Cerco, em Campanhã. As obras devem arrancar ainda este ano e o orçamento é de meio milhão de euros. O espaço deverá entrar em funcionamento em abril de 2024.

O recinto vai localizar-se junto à estação de metro de Nasoni e à rotunda Orfeão Universitário do Porto, e terá capacidade para receber 152 feirantes, o número exato que integra a feira da Vandoma e os 35 que integravam a extinta feira do Cerco. A morfologia dos lugares de venda também vai continuar a ser de seis e 12 metros quadrados.

Segundo o vereador da Economia da Câmara Municipal do Porto, Ricardo Valente, o recinto tem o objetivo de transformar a feira da Vandoma e trazê-la para o século XXI, sem perder o espírito da feira.

"Vamos investir meio milhão de euros num equipamento municipal que vai estar localizado em Campanhã para alugar a feira da Vandoma, o que vai permitir que as pessoas não estejam à chuva, que tenham pontos de ligação elétrica direto e que não tenham que ser eles a trazer qualquer tipo de equipamento para se ligar", referiu o vereador da Economia da Câmara Municipal do Porto, Ricardo Valente.

"Até ao final do primeiro semestre deste ano, estaremos preparadíssimos para lançar o concurso público de obra relativo ao Feiródromo", referiu Ricardo Valente, acrescentando que há a expectativa para que as obras arranquem no final do ano, sendo que "os trabalhos devem durar quatro meses".

O investimento previsto rondava os 300 mil euros, no entanto o valor aumentou para 551 mil euros. "Subiu porque mudámos o conceito e agora há um conjunto de mais-valias para a qualificação do espaço, como por exemplo a questão do tratamento de resíduos para evitar o amontoar de lixo que temos depois das feiras", esclareceu o vereador com o pelouro da Economia.

O projeto aponta um local com várias potencialidades como a acessibilidade, a exposição solar e visibilidade e a posição de excelência urbana. Será composto por infraestruturas como cafés e sanitários, coberturas ligeiras e iluminação pública.

De acordo com o vereador da Economia da Câmara Municipal do Porto, Ricardo Valente, Campanhã vai receber o primeiro equipamento municipal desta tipologia, o que vai contribuir para modernizar a freguesia: "Consideramos que Campanhã não pode ser a zona onde aconteça o que nós não queremos que esteja aqui na cidade. A freguesia tem que ser uma parte tão qualificada e valorizada como qualquer parte da cidade".

O vereador Ricardo Valente mencionou também que "o espaço devia ser gerido pela Junta de Freguesia, porque tem mais capacidade e proximidade de gestão, independentemente de o equipamento ser municipal".

Questionado se os feirantes estavam satisfeitos com o projeto, o vereador afirmou os mesmos não tiveram conhecimento.

"É importante dar nota de que as feiras e mercados municipais não têm lugares perpétuos. Os regulamentos municipais não permitem que um comerciante esteja numa feira e num mercado toda a vida. E bem, porque estamos perante um bem público que não é de ninguém. (...) A questão de falar é falar com quem? Com os atuais ou com os futuros?", questionou.

Declarando que atualmente a feira da Vandoma "está perfeitamente asfixiada", o vereador do BE, Sérgio Aires lamentou a demora para o desenvolvimento do projeto: "A solução estava prometida para janeiro de 2022 e estamos em fevereiro de 2023 e portanto, houve um tempo que se demorou a encontrar esta solução".

O vereador do BE acrescentou que os comerciantes da feira da Vandoma não são fixos, e por isso acredita que "as pessoas vão ter alguma dificuldade em registrar-se e estar de maneira independente no local".

Em concordância com o BE face à demora, a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo disse que "o problema assenta no atraso, porque se passou muito tempo e agora vai ser preciso esperar mais de um ano".