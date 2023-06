Fenianos do Porto denunciam "obras ilegais" no edifício

JN/Agências Ontem às 21:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O Clube Fenianos Portuenses revelou, esta terça-feira, que, desde 2019, tem alertado, "sem qualquer resultado", para a realização de "obras ilegais" que puseram em causa o edifício classificado, acusações rejeitadas pelos arrendatários que falam em expediente para aumentar as rendas.

Em causa estão sete intervenções, realizadas entre 2012 e 2020, em seis espaços arrendados, sendo que apenas uma tinha parecer da Direção Regional de Cultura Norte (DRCN), obrigatório quando perante um imóvel classificado.

"Desde 2019, o Clube tem vindo a denunciar todas estas intervenções às entidades oficiais com responsabilidades diretas quer na preservação do património quer na manutenção da legalidade [Direção-geral do Património Cultural (DGPC), DRCN e Câmara do Porto] - sem qualquer resultado", sublinha a direção num comunicado hoje enviado à Lusa.

PUB

Numa exposição no edifício localizado no início da Avenida dos Aliados, o Clube Fenianos Portuenses detalha, com documentos e fotografias, o estado em que o imóvel se encontra após ter sofrido "obras ilegais" e onde aponta os que considera responsáveis pela sua "destruição".

A operação mais antiga, denunciada pelos Fenianos, remonta a 2012, ainda durante a vigência da anterior direção, quando o restaurante Metro da Trindade avançou com "a instalação de ventilação com a destruição de paredes e tetos interiores".

Entre 2016 e 2017, foram realizadas obras no restaurante Migalhas, Associação de Soberanos e na Grande Loja Regular que implicaram, neste último caso, "a destruição de paredes mestras, a instalação de aparelhos que ocupam todo o terceiro piso e a abertura de buracos na placa".

Em 2019, o restaurante Metro da Trindade avançou com uma segunda intervenção que implicou "o derrube de uma parede de meação entre dois edifícios classificados"; e em 2020 iniciam-se obras na Sapataria Guelva e no restaurante Via Garrett - atualmente encerrado - sendo que neste último caso, a intervenção implicou "a destruição do interior do espaço" e a instalação de aparelhos de ar condicionado de grandes dimensões.

Segundo a autarquia, o processo de legalização desta obra já mereceu parecer favorável da DGPC, encontrando-se a aguardar a apresentação de alguns projetos de especialidades.

No caso da operação no Restaurante Metro da Trindade, a DRCN reconhece que houve "impacto negativo relevante", falando mesmo, num ofício dirigido à autarquia em outubro de 2022, em destruição de parte do edifício classificado.

As acusações são rejeitadas pelos arrendatários com quem a Lusa chegou a contacto, que denunciam a intenção da atual direção de aumentar o valor das rendas e a duração do contrato.

Ouvidos pela Lusa, os arrendatários dos espaços comerciais Sapataria Guelva, Grande Loja Regular de Portugal, Restaurante Metro da Trindade e Restaurante Via Garrett salientam que as obras foram feitas dentro da legalidade, havendo decisões judiciais que o confirmam.

O sócio-gerente da Sapataria Guelva, Tiago Alberto Faria, explica que as obras "100%" legais não "mexeram na estrutura" da loja, tendo servido para dotar de melhores condições o espaço que, pela sua idade, apresentava vários problemas.

O responsável sublinha que o tribunal decidiu a favor da sapataria, pelo que vê nestas denúncias a tentativa de forçar os espaços comerciais a aceitar uma subida de renda.

Neste caso, esclareceu a DRCN em resposta à Lusa, concluiu-se que as intervenções realizadas "não tiveram impacte negativo sobre o imóvel classificado".

Ouvido pela Lusa, o grão-mestre da Grande Loja Legal de Portugal, Armindo Azevedo, repete o argumento, acrescentando que também o processo de adaptação do espaço para a instalação de um templo maçónico foi feito com autorização da direção.

Também Carlos Silva Miranda, do restaurante Metro da Trindade, que até fevereiro de 2020 era também arrendatário do Via Garrett, salienta que as obras que realizou estavam dentro da legalidade e acusa a atual direção dos Fenianos de querer aumentar a renda e reduzir os prazos dos contratos.

Fernando Carvalho, do Via Garrett, refere que as obras não colocam em causa a estrutura do imóvel, acusando também a direção de querer aumentar rendas.

Confrontados, os Fenianos classificam como "falsas" estas acusações dos arrendatários, assinalando que os processos cíveis referidos nada têm que ver com a legalidade das obras mas com a sua legitimidade.

Dizem ainda ser "falso que tenha havido autorizações expressas" por parte do clube e rejeitam que esteja em causa qualquer tentativa de aumento de renda.

Acrescentam não existir parecer da DRCN sobre qualquer uma destas obras e afirmam que o caso do estabelecimento Metro da Trindade "nunca" teve "aprovação por nenhuma direção", nem licença de obras ou "parecer legítimo da DRCN", uma vez que este terá sido fundamentado "em declarações falsas".

Até ao momento, a Lusa não conseguiu chegar ao contacto com os restantes inquilinos envolvidos.

Proteção Civil fala em risco de curto-circuito

O Serviço de Proteção Civil da Câmara do Porto detetou, numa avaliação de risco ao edifício classificado dos Fenianos, realizada em abril, "perigo de curto-circuito", sobrecarga no sótão e estrutura da cobertura fragilizada ou apodrecida e deficientemente escorada.

O documento integra a exposição patente no edifício, classificado como imóvel de interesse público, localizado no início da Avenida dos Aliados, junto aos Paços do Concelho, onde o Clube Fenianos Portuenses detalha o estado em que o imóvel se encontra após ter sofrido, pelas mãos de arrendatários, "obras ilegais" e onde aponta os que considera responsáveis pela "destruição" do edifício.

Na visita ao local, em 11 de abril - realizada a pedido do Clube - o Serviço Municipal de Proteção Civil portuense identificou, no número 29 da Rua dos Fenianos, "intervenções evasivas ou patologias construtivas", designadamente quanto à instalação elétrica.

"Instalação ou rede elétrica com partes críticas, sem o adequado isolamento, situações que representam algum perigo de curto-circuito", lê-se no relatório da proteção civil, onde se descreve ainda "sobrecarga no piso do sótão por acumulação de equipamento de climatização/ventilação e com novas paredes de tijolo".

No relatório, relatam-se também problemas na estrutura da cobertura em madeira, "pontualmente fragilizada e apodrecida e deficientemente escorada"; e, entre outras patologias, perfurações pontuais para passagem de tubagem em paredes no piso do sótão.

Da avaliação de risco, não resultam, segundo a proteção civil municipal, "factos que possam justificar uma intervenção do município fundamentada no estado de necessidade, embora a situação possa enquadrar-se no âmbito das vistorias de segurança e salubridade, tal como reiterado pela autarquia quando questionada pela Lusa.

Por se tratar de um edifício classificado, a proteção civil propõe que a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) seja notificada do teor da informação recolhida.