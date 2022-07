Fenianos querem concluir edifício sede na Baixa do Porto

Beatriz Lima Hoje às 18:04 Facebook

O emblemático edifício do Clube Fenianos Portuenses, cuja construção remonta há 100 anos, vai sofrer uma reabilitação profunda a "curto e médio prazo", declarou, ao JN, o presidente da instituição, Vítor Tito. Na verdade, o imóvel, junto à Câmara do Porto, nunca chegou a ser concluído, pelo que uma das ambições é terminar a obra.

"O nosso objetivo, e principal desafio, é concluir e reabilitar o que está construído. O fundamental é acabar o projeto que foi desenvolvido e aprovado pela Câmara do Porto em 1920", explicou o presidente.

A erosão do tempo, algumas intervenções que não funcionaram de acordo com o esperado e obras pouco cuidadas contribuíram para a situação atual do edifício, referiu Vítor Tito.