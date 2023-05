JN Hoje às 20:48 Facebook

Uma colisão na A20, ao final da tarde desta sexta-feira, junto à ponte do Freixo, do lado do Porto, causou ferimentos graves a um motociclista, que foi transportado para o Centro Hospitalar Gaia/Espinho.

No local estiveram os Bombeiros Portuenses, com três operacionais e duas viaturas.

O alerta foi dado pelas 19.40 horas.