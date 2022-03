Fernando Paulo regressa ao Executivo de Rui Moreira mas ainda sem pelouros

Alfredo Teixeira Hoje às 11:24 Facebook

O ex-vereador Fernando Paulo voltou, na última reunião privada do executivo da Câmara do Porto, a assumir funções depois da saída de Cristina Pimentel para a presidência da STCP, mas ainda sem pelouros atribuídos.

Fernando Paulo foi, no mandato anterior de Rui Moreira, vereador da Habitação, Coesão Social e da Educação, mas nas últimas eleições autárquicas acabou por não ser reeleito. O movimento "Aqui Há Porto" perdeu a maioria absoluta, ficando atrás, nas listas, de Cristina Pimentel, o último nome a ser eleito.

O vereador ficará no executivo durante o período de suspensão de mandato de Cristina Pimentel, por 365 dias. Com a saída da vereadora, que aos pelouros dos Transportes e Proteção Civil tinha acrescentado a Ação Social, muito provavelmente esta pasta irá regressar à gestão de Fernando Paulo, embora existam dúvidas. Ao que o JN apurou, o pelouro da Habitação tinha sido distribuído ao vereador do Urbanismo, Pedro Baganha.

Seja como for, a atribuição de competência está ainda dependente do despacho de Rui Moreira que fará a redistribuição dos pelouros. Contudo, algumas das alterações são já conhecidas e, por exemplo, Catarina Santos Cunha, a vereadora eleita pelo PS mas que acabou por bater com a porta logo após as eleições, tornando-se independente, tem agora o pelouro do Turismo, que anteriormente estava nas mãos de Ricardo Valente. Este está agora com as Finanças, Atividades Económicas e Fiscalização e Pelouro da Economia, Emprego e Empreendedorismo.

Do lado da bancada socialista também Rosário Gamboa pediu a suspensão do mandato por motivos pessoais durante 40 dias e está a ser substituída por Luís Catarino.