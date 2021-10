Fernão de Magalhães reabre em pleno na próxima semana

Alfredo Teixeira Hoje às 10:12 Facebook

Avenida é uma das principais vias de saída do Porto e esteve três anos em obras. Surge com passeios largos e um corredor bus de alta qualidade.

As obras de requalificação da Avenida de Fernão de Magalhães, no Porto, entraram na reta final e a empreitada será inaugurada na próxima semana. No total foram três anos de obras que infernizaram moradores e comerciantes e, na hora da inauguração, as opiniões dividem-se. Uns gostam dos passeios mais largos, outros contestam a falta de estacionamento livre e pedem retificações pontuais. Não tem sido fácil a adaptação ao corredor de autocarros de alta qualidade (CAAQ) que domina agora a avenida. Ainda há poucos dias uma pessoa foi colhida mortalmente quando saía de um supermercado.

"Há menos acidentes desde que colocaram aqui os semáforos e penso que, aos poucos e poucos, quer os peões quer os automobilistas vão-se habituando à nova realidade", diz Eva Costa, funcionária da Confeitaria Império, na esquina da avenida com a Rua de Aires de Ornelas, onde ainda há pouco tempo ocorriam acidentes com os autocarros que desciam o corredor a maior velocidade.