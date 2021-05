Ferryboat quer ligar Reino Unido a Portugal em nova rota inédita

José Miguel Gaspar Hoje às 18:24 Facebook

Ligação será entre Portsmouth e o Porto e pode surgir já este mês. O nosso país está na "lista verde" de destinos de férias do Reino Unido. Procura por viagens de avião para Portugal sobe 600%.

A companhia britânica de transporte marítimo Brittany Ferries pode lançar já este mês de maio uma ligação inédita de ferryboat entre o sul da ilha e o norte de Portugal. A notícia é avançada pela edição digital do jornal "The Sun".

Portugal é um dos poucos destinos europeus adicionados à "lista verde" do Reino Unido, anunciada na semana passada, e pode beneficiar já da intensa procura dos britânicos por destinos de férias nesta reta final da primavera e início do verão. A "lista verde" também inclui Gibraltar, a Islândia e Israel, mas a maior parte da Europa, nomeadamente França e Espanha, foi deixada de fora do índice britânico de países seguros na pandemia do coronavírus. O que beneficia, por agora, Portugal.

Porto poderá acolher nova ligação inédita com a Grã-Bretanha Foto: Artur Machado / Global Imagens

Viagem duraria 30 horas

Segundo o "The Sun", a nova rota de ferryboat terá origem em Portsmouth ou Plymouth, ambas no sul da Grã-Bretanha, e o destino direto seria a cidade do Porto.

A viagem marítima duraria cerca de 30 horas, tendo por alvo passageiros que viajem nos seus carros. A ligação, supostamente, não estará disponível para passageiros simples a pé.

Esta nova aposta da Brittany Ferries ainda não foi oficialmente confirmada. A empresa é conhecida por conectar a Grã-Bretanha a Santander, em Espanha, e a Roscoff , na França, destinos que estão agora vedados aos ingleses devido à situação pandémica que lhes exigiria cumprir uma quarentena de 10 dias após a chegada.

O preço mínimo de uma viagem entre Portsmouth e Santander, que dura 28 horas, era, antes da pandemia, de 150 libras (174 euros).

Procura de aviões sobe 600%

A possibilidade desta nova rota Portsmouth-Porto quer tirar partido do "espetacular aumento" de reservas de viagens aéreas para Portugal a partir do Reino Unido. Companhias de aviação low cost e operadoras de turismo relataram, segundo o "The Sun", subidas na ordem dos 600%.

A EasyJet e a Ryanai estão na linha da frente. A EasyJet já colocou à venda mais 80 mil bilhetes extra para Portugal durante o verão, enquanto a Ryanair adicionou dezenas de novos voos, com mais 175 mil bilhetes à venda.

A companhia aérea Jet2 também está na atenta: "Esta correria de reservas para Portugal mostra como as pessoas estão prontas para deixar para trás a escuridão da pandemia e fugir já para os locais de sol", disse Steve Heapy, diretor-executivo da Jet2, ao "The Sun".