Festas em bares e alojamentos locais continuam a juntar dezenas de pessoas

Alfredo Teixeira e Marisa Silva Hoje às 09:34

Empresários denunciam convívios ilegais, que desrespeitam normas sanitárias. A Câmara do Porto e a PSP não divulgam o número de fiscalizações e multas.

Em bares ou à porta fechada há festas que continuam a juntar dezenas de pessoas no Porto. Aos tradicionais locais de diversão noturna soma-se o alojamento local que é alugado para convívios onde só se pode entrar mediante convite. A denúncia é feita por António Fonseca, presidente da Associação de Bares da Zona Histórica de Porto. Para o também presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto "a Polícia tem falhado na fiscalização". Já alguns empresários do setor, com as casas fechadas há muitos meses, falam em concorrência desleal.