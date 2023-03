FEUP de portas abertas aos alunos do secundário

Bruna Silva Hoje às 18:11 Facebook

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) abre as portas a mais de 1500 alunos dos 11.º e 12.º anos, entre esta terça-feira e quinta. A iniciativa "Semana Profissão": Engenheiro" convida os pré-universitários a compreender e esclarecer dúvidas relacionadas com as áreas de estudo, de forma a auxiliar na decisão de escolher o futuro profissional.

No campus da FEUP haverá 80 atividades distribuídas por 23 percursos, fruto da cooperação de várias engenharias. Haverá ainda percursos monotemáticos, direcionados para quem já sabe que área de engenharia pretende seguir.

"Nos três dias do evento, os participantes vão poder explorar os desafios da aeronáutica e conhecer o que vai da crusta terrestre para o carro elétrico, passando pela levitação magnética, pela realidade virtual e ainda pela realidade fabricada em 3D", refere a instituição em comunicado.

O programa inclui também a sessão "FEUP: A expectativa de um novo mundo" dirigida aos pais dos alunos. "Vários docentes da FEUP vão estar disponíveis para o esclarecimento de dúvidas acerca do percurso académico e plano curricular dos diferentes cursos de engenharia", refere o documento.