PSP suprime posto de controlo na Arrábida em manhã de caos na VCI

Caos regressou à VCI na na manhã em entram em vigor as restrições do período de Páscoa. PSP começou a aligeirar medidas.

A PSP suprimiu o posto de controlo de trânsito que estava instalado à entrada da ponte de Arrábida, disse ao JN fonte policial, após um início de manhã caótico para milhares de condutores que entravam no Porto pela VCI.

Na entrada da Invicta pela ponte do Freixo, a PSP está a aligeirar o controlo das viaturas, disse a mesma fonte, equacionando a melhor forma de fiscalizar as viaturas e manter alguma fluidez do trânsito, no primeiro dos cinco dias do estado de exceção e tendo em conta que esta quinta-feira é dia de trabalho e há milhares de pessoas a deslocar-se entre concelhos por motivos laborais.

No sentido Porto-Gaia, as filas prolongaram-se da zona do Estádio do Dragão até à entrada para a A3, ao início da manhã. Do lado da Arrábida, foi suprimido o posto de controlo, estando a ser reavaliadas as medidas a tomar.

A PSP tem, ainda, instalados postos de controlo na rotunda de Areias, para quem entra no Porto vindo de Gondomar, e à saída da ponte do Infante.

Segundo constatou o JN, no Infante, carrinhas de trabalhadores e carros apenas com o condutor normalmente não eram fiscalizados, uma vez que as medidas do estado de exceção, para os próximos cinco dias, são para evitar deslocações de lazer em família.

A confusão matinal no trânsito da VCI é consequência da operação de fiscalização da PSP, que começou às zero horas desta quinta-feira, com dois dispositivos permanentes na VCI, ambos no sentido Porto-Gaia, um antes da saída para o Campo Alegre e o outro logo a seguir ao Estádio do Dragão.

O objetivo, impedir a transição entre concelhos, também vai obrigar a controlos móveis nas saídas da VCI para a A3 e para a A28.