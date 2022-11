Filipe Araújo assume liderança do movimento de Rui Moreira

Hoje às 15:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, foi eleito presidente da direção do Porto, o Nosso Movimento. O número dois de Rui Moreira na Câmara reforça assim o protagonismo, numa altura em que no horizonte político começam a vislumbrar-se os primeiros sinais das próximas eleições autárquicas. Um sufrágio ao qual Rui Moreira não pode recandidatar-se à Câmara do Porto, uma vez que atingiu o limite de três mandatos.

Neste cenário, PS e PSD, as forças que tradicionalmente disputavam as vitórias eleitorais no município antes da vitória do independente Rui Moreira, veem surgir uma janela de oportunidade de reconquistar a Autarquia.

Filipe Araújo é vereador de Rui Moreira desde o primeiro mandato, iniciado em 2013, e vice-presidente da Câmara desde 2017. Em comunicado do movimento, refere que a equipa agora eleita está "empenhada em continuar a promover uma associação cívica aberta à sociedade, um verdadeiro espaço de debate alargado sobre o Porto", que reflita "a sua condição presente e o seu futuro, alicerçados no legado" construído "ao longo dos últimos anos".