Fim de Ano obriga a condicionamentos no trânsito a partir de 20 de dezembro no Porto

A realização dos eventos "Concerto de Fim de Ano 2019 e Passagem de Ano 2019/2020", no Porto, vai causar, entre 20 de dezembro e 4 de janeiro, condicionamentos de trânsito em várias ruas.

Em comunicado, o Gabinete de Comunicação e Promoção da autarquia, liderada pelo independente Rui Moreira, explicou ser necessário efetuar condicionamentos de trânsito e estacionamento para garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos.

Entre os dias 20 de dezembro e 4 de janeiro, o trânsito estará proibido no arruamento sul da Avenida dos Aliados e arruamento norte da Praça da Liberdade.

Já entre 23 de dezembro e 4 de janeiro efetuar-se-á um condicionamento de trânsito com estreitamento de via e supressão dos corredores BUS no arruamento nascente e poente da Praça da Liberdade.

Das 21 horas de 28 de dezembro às 2 horas do dia 29, o trânsito estará proibido, exceto para transportes públicos e conforme sinalização a estabelecer nos locais, no interior da zona delimitada de 14 arruamentos.

Também das 21 horas de 31 dezembro às 5 horas de 1 de janeiro a circulação automóvel estará interdita em 24 ruas.

No primeiro dia do ano, das 15 horas às 18 horas, os carros não poderão circular na Praça da Liberdade, arruamento nascente da Avenida dos Aliados, no troço compreendido entre a Praça da Liberdade e a Rua do Dr. Magalhães Lemos, e no arruamento poente da Avenida dos Aliados, entre a Praça da Liberdade e a Rua de Elísio de Melo.

De 28 a 31 de dezembro e 1 de janeiro, sete ruas estarão impedidas.

Antes da Paisagem de Ano, e devido à Programação "Natal 2019", a câmara viu-se obrigada a condicionar o trânsito e estacionamento a 22 de dezembro, das 13.30 às 20.30 horas, em mais de 15 locais.