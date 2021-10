Finados: "A gente lembra-se deles todos os dias, mas o 1 de novembro é especial"

Alfredo Teixeira Hoje às 10:10 Facebook

No sábado, era grande a azáfama no cemitério de Agramonte, um dos maiores da cidade do Porto, na compra de flores e na limpeza das campas.

Há menos flores para vender e as velas estão mais caras. Apesar disso, a tradição cumpria-se sábado de manhã no cemitério de Agramonte, no Porto, e era grande a azáfama junto dos vendedores e na limpeza das campas para que amanhã [segunda-feira] "tudo esteja impecável" para a habitual romagem ao cemitério.

Por entre vários jazigos já abandonados, Fernanda Cunha coloca os crisântemos na taça de mármore. "Vir ao cemitério nestes dias é coisa que faço desde pequena, mas só comecei a enfeitar em 1976 quando morreu o meu avô", conta. A lembrança comove-a. Com os anos, mais familiares ali tem. "A gente lembra-se deles todos os dias, mas o dia 1 de novembro é sempre especial", acrescenta.