Finangeste compra edifício do DIAP Porto à Caixa por 20 milhões

A Finangeste comprou à Caixa Geral de Depósitos (CGD) o prédio Camões 155, onde funciona o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, e tem previstas obras de reabilitação, no valor de três milhões de euros.

Segundo o "Jornal de Negócios", a transação foi feita por cerca de 20 milhões de euros.

O edifício, localizado no gaveto das ruas de Camões e de Gonçalo Cristovão, tem cerca de 10 mil metros quadrados de área bruta de construção. Conta com 10 pisos acima do solo e 91 lugares de estacionamento.

O imóvel é maioritariamente ocupado pelo DIAP, mas também é utilizado pela CGD, que aqui tem um balcão e os serviços sociais do banco público.

Após a aquisição, a Finangeste tem prevista a realização de obras no revestimento exterior e no sistema de segurança, entre outras áreas, num total de três milhões de euros.

Esta compra acontece uns meses depois de a Finangeste ter adquirido outro empreendimento muito próximo, o Trindade Domus, localizado nas traseiras da Câmara do Porto. É um empreendimento com galeria comercial e parque de estacionamento, mas que serve essencialmente o mercado de escritórios.