Fiscalização causa longa fila de trânsito no acesso do Porto a Gaia

Uma fiscalização da polícia ao início do recolher obrigatório está a causar longas filas de trânsito na VCI, nomeadamente no acesso a Vila Nova de Gaia pela ponte da Arrábida.

Segundo uma testemunha, a operação policial começou antes das 13 horas, o momento determinado para o início do recolher obrigatório nos 127 concelhos de risco elevado e extremo, como Porto e Gaia, e provocou "um caos" no trânsito, com longas filas e demora.

"As pessoas que estariam a ir para casa antes das 13 horas vão chegar muito depois da hora por causa da operação STOP", antes da saída para o Campo Alegre, disse uma testemunha ao JN.

"A operação teve início às 13 horas para dar cumprimento na íntegra à proibição de circulação na via pública. Toda a área metropolitana no Porto foi classificada como de risco extremo", disse o comissário Jacinto Ferreira, no local.

"Em apenas uma hora, verificamos 14 incumprimentos. Foram dez de pessoas que iam as compras e quatro que iam passear", acrescentou o comissário.

A operação estava a desenrolar-se apenas no sentido Porto-Gaia daquela via, ainda antes da Ponte da Arrábida. Outras testemunhas dizem não terem encontrado dificuldades ou polícias noutros acessos à Invicta, nomeadamente de Gondomar.