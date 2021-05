JN Hoje às 16:41 Facebook

O Flea Market está de volta no sábado. Após uma interrupção determinada pela pandemia de covid-19, a Feira da Pulga, mercado de venda e troca de artigos usados, vai tomar conta da Praça da República, entre as 14 e as 19 horas.

O certame, que neste mês comemora 12 anos de existência, contará apenas com um terço dos participantes habituais, devido às regras sanitárias. O Flea Market conta com o apoio do Município portuense.