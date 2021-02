Flores, éclairs e pequenos-almoços no S. Valentim do Porto

Cecília Malheiro, agência Lusa Hoje às 16:02 Facebook

Os namorados do Grande Porto estão a aumentar as encomendas online de flores com chocolates, éclairs, sushi, balões e pequenos-almoços românticos para celebrar o amor no primeiro São Valentim tem tempos de pandemia covid-19.

Com a maioria dos hotéis e restaurantes encerrados devido à pandemia, reacender a paixão e festejar o amor este ano vai acontecer através das encomendas online de buquês de rosas vermelhas, caixas balão com rosas brancas e tulipas, experiências "à medida" do cliente ou pequenos-almoços românticos com produtos frescos de padarias e confeitarias.

"Os namorados não podem sair de casa, mas podem surpreender a cara metade com um buquê e uma experiência, entregues no domicílio", sugere Tiago Oliveira, um dos fundadores do The Florist Portugal, uma loja virtual de flores de luxo, fundada em 2017 e que abriu, recentemente, uma 'boutique' na Rua Sá da Bandeira, em pleno coração da cidade portuense.

Para o próximo Dia dos Namorados, jornada especialmente forte para "vender flores", Tiago Oliveira conta que uma parte significativa das encomendas está associada a experiências com champanhe, sushi, bolos éclair da loja centenária portuense Leitaria da Quinta do Paço do Porto ou com chocolates da Arcádia do Porto.

Os clientes do Grande Porto estão a encomendar, principalmente, rosas vermelhas com chocolates, rosas vermelhas e bolos éclairs e rosas vermelhas e bombons da Arcádia.

Um buquê de rosas vermelhas associada à experiência culinária japonesa de sushi tem sido outro dos pedidos dos namorados que querem surpreender e conquistar a alma gémea também pelo estômago.

Oitenta por cento das encomendas online são de clientes são portugueses - 20% são espanhóis -, e a maioria das encomendas chega de Lisboa e Porto (70%).

O negócio foi pensado desde o início para ser "100% online para toda a Península Ibérica", mas desde que começou a pandemia da covid-19 que o negócio das flores de luxo enviadas em caixas de cartão registou aumentos dos pedidos de informação e de encomendas, tal como aconteceu no Dia da Mãe em 2020 ou no Dia da Mulher 2020, descreve Tiago Oliveira.

Na Paula's Flowers Boutique, com lojas junto ao Mercado do Bolhão do Porto e em Famalicão, as encomendas online de flores dispararam na ordem dos 60%, em relação ao Dia dos Namorados de 2020 e a caixa balão com rosas vermelhas, ou rosas brancas e tulipas, são edições especiais para o São Valentim 2021.

"Os clientes estão a fazer mais pedidos 'online' por causa da covid e porque as lojas têm de fechar até às 13:00", constatou Paula Cardoso, referindo que os aumentos de encomendas devem andar nos "60%" e que "são os homens" que estão a fazer mais pedidos de envio de flores.

Para além das flores, os namorados estão também a apostar em pequenos-almoços românticos entregues ao domicílio na manhã do Dia dos Namorados dentro de "caixinhas de cartão românticas", revela a responsável pelo marketing e comunicação da Padaria Formosa, no Porto.

Dentro das caixinhas, os apaixonados podem deliciar-se com pão de beterraba e biscoitos em forma de coração, mini éclairs de chocolate, suspiros de morango ou sumo de laranja com frutos vermelhos e gengibre "para apimentar a manhã", descreve a responsável, assumindo que estão "sem mãos a medir" para as encomendas especiais dos enamorados.

"Começámos a receber encomendas e ainda não parámos. Tivemos de alargar a área de entrega. Do Porto estendemos a Matosinhos Sul e Leça da Palmeira e recentemente tivemos de abrir Gaia, pois eram tantos os pedidos para o Dia dos Namorados", conta a responsável pelo marketing e comunicação da Padaria Formosa, referindo que são as "mulheres que mais estão a render-se às encomendas dos pequenos-almoços".

Os pequenos-almoços começam a ser entregues ao domicílio a partir das 8 horas de domingo, dia 14, mas há clientes e pedir também para "os dias seguintes ao Dia dos Namorados", justificando que a cara metade só chega a casa após o dia de São Valentim, revela.

A Leitaria da Quinta do Paço também está a receber "um significativo aumento" de pedidos online no site oficial ou através das plataformas de entrega ao domicílio, dos famosos éclairs com chantilly fresco em forma de coração clássico, conta fonte daquela loja centenária.