Floresta urbana do Porto dá mais 2300 novas árvores à cidade até final do ano

Pedro Emanuel Santos Hoje às 09:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Multiplicaram-se novas espécies arbóreas na Invicta. Em espaços públicos, como nos nós dos grandes eixos viários, ou em áreas privadas, como quintais e jardins, ganha forma uma área verde imensa que ajuda a combater os desafios ambientais do futuro.

Está a crescer uma floresta urbana no Porto. Nos últimos anos, mais de 11 mil novas árvores e arbustos de diferentes portes e tamanhos passaram a fazer parte da paisagem. Até dezembro, o objetivo é que sejam plantadas mais 2300.

A meta foi traçada pela Câmara e está plasmada no projeto FUN Porto - Florestas Urbanas Nativas no Porto - que pretende contribuir para que se atinja a neutralidade carbónica até 2030, eliminando 85% de emissões até lá. "As florestas urbanas ajudam a reduzir a temperatura - especialmente durante as temporadas de calor - a sequestrar carbono e a regular a água durante eventos tempestuosos, o que evita inundações", explica ao JN Filipe Araújo, vereador do Ambiente e da Transição Climática. "Além disso, são decisivas para a diversidade e baixam os efeitos do stress nos cidadãos, o que ficou bem visível durante a pandemia", acrescenta.