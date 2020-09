JN Hoje às 20:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um pequeno foco de incêndio no Hospital de Santo António, no Porto, esta quarta-feira, ao fim da tarde, está extinto, segundo fonte dos Sapadores do Porto.

Os Sapadores ainda estão no local a proceder à ventilação do espaço.

Segundo uma fonte do Hospital de Santo António, que confirmou a extinção do fogo, o pequeno foco de incêndio "terá tido origem num curto-circuito" no último piso do Departamento de Eletrofisiologia.