Fogo começa em lareira e desaloja moradores no Porto

Miguel Amorim Hoje às 19:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Chamas deixaram casa na Rua da Aliança, no Porto, inabitável. Habitantes saíram ilesos.

Os bombeiros Sapadores tiveram que intervir, esta terça-feira, ao fim da tarde, para apagar um incêndio que começou numa lareira e deixou uma casa inabitável, na Rua da Aliança, no Porto.

Não há registo de feridos. Os moradores saíram ilesos, mas terão de passar a noite noutra habitação, que pertence à mesma família.

Os Sapadores do Porto estiveram no local com três viaturas. Os bombeiros Portuenses também marcaram presença com uma viatura. No total, foram 17 os operacionais em ação.