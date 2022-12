Fogo de artifício para celebrar 2023 no Porto será na Praça da República

A festa de passagem de ano no Porto vai deslocar-se para o Queimódromo, onde haverá concertos de Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex. Já o tradicional fogo de artifício para celebrar a chegada de 2023, será lançado a partir da Praça da República.

"Devido às obras em execução na Baixa da cidade [da linha Rosa do metro], a festa de passagem de ano no Porto desloca-se para o Queimódromo", anunciou esta sexta-feira a Câmara do Porto. O Porto dará as boas-vindas a 2023 com concertos de Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex, "numa noite que inclui ainda um espetáculo audiovisual do atelier OCUBO", acrescentou o Município.

O primeiro concerto da noite de 31 de dezembro será o de Fernando Daniel, às 22.30 horas, terminando com a habitual contagem decrescente para a chegada do novo ano. "Desta vez será integrada no espetáculo audiovisual imersivo 'Luminous', criado pelo OCUBO, estúdio especializado em criações de grande escala que misturam iluminação e tecnologia. No Queimódromo, apresenta uma instalação generativa que reage ao som e inclui pirotecnia fria, uma impactante sincronização de luz, laser e música para ver a partir das 23h55", nota a Câmara do Porto.

PUB

"Como manda a tradição", o tradicional fogo de artifício, à meia-noite em ponto, será assinalado no Centro Histórico do Porto, desta vez a partir da Praça da República.

Dez minutos depois da meia-noite, começará o concerto de Diogo Piçarra, seguindo a festa "madrugada dentro" com Moullinex.

O Município do Porto acrescenta que, para "usufruir desta data em plano", tem já preparado um plano de mobilidade e segurança, "que será apresentado em breve".