Fogo em prédio fechou rua de S. Roque no Porto

A Rua de S. Roque da Lameira, próxima da Praça das Flores, no Porto, esteve cortada ao trânsito devido a um incêndio nas águas furtadas de um edifício.

As chamas deflagraram pelas 16.40 horas desta quarta-feira, num prédio com dois andares e águas furtadas, que servem de arrumos. Os vizinhos aperceberam-se do fumo e chamaram os bombeiros. Entretanto, também tentaram de imediato apagar o fogo.

No rés-do-chão do edifício funciona um café/restaurante que estava cheio na altura em que deflagraram as chamas. Perante a situação, os clientes abandonaram o estabelecimento.

Os Sapadores do Porto estiveram no local com três viaturas e 12 elementos. José Carvalho, chefe de serviço dos Sapadores, disse ao JN que "o fogo teve início em trabalhos no telhado, que se propagou às traves". Assim que os bombeiros chegaram, utilizaram a escada e extinguiram o fogo.

A situação está resolvida.