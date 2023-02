Fogos sociais a construir no Grande Porto não chegam para tantos pedidos

Há mais de sete mil famílias na Área Metropolitana do Porto à espera de uma habitação social. E o número de fogos municipais a construir pelas autarquias não chega para acolher tanta gente.

O volume de candidaturas tem aumentado a cada ano e a concretização de soluções municipais dilata-se no tempo. Aliás, à exceção do Porto, os municípios dizem que a oferta de habitação social não aumentou nos últimos anos. A maior lista de espera é a de Matosinhos, com 1593. Segue-se a Maia, com 1256, e Gaia com 1091.

Olhando para as respostas dos Municípios - só Santa Maria da Feira não respondeu às questões colocadas pelo JN -, há dois concelhos na AMP com estratégias que permitirão colmatar todos os pedidos para uma habitação social nos moldes atuais: Póvoa de Varzim e Arouca. Na Póvoa, há "cerca de 100 agregados familiares" e o Município prevê construir 104 habitações municipais. Em Arouca, o número de casas a construir é exatamente igual ao número de candidaturas: 34. Em todos os outros concelhos, as habitações sociais a construir são inferiores ao número de pedidos.