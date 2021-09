"Fome" de diversão volta a encher as ruas do Porto à noite

Marisa Silva Hoje às 12:40 Facebook

Máscara nem sempre é usada e, em alguns casos, não há distanciamento. Jardim da Cordoaria é uma das zonas mais críticas e junta centenas de pessoas.

É um recomeço que parece deixar para trás a sombra da pandemia. A movida já enche novamente as ruas e as esplanadas do Porto, voltando a ser necessário contornar os grupos de pessoas à conversa. Alguns de copo na mão e nem sempre com máscara a tapar o rosto. A zona mais crítica era, na sexta-feira, toda a envolvente dos jardins da Cordoaria, que concentravam centenas de pessoas. Junto ao coreto, a maioria não usava máscara e parecia alheia às regras de saúde.

"É uma lástima. Acho que se tem de tomar medidas. É um aglomerado enorme de pessoas", disse Paulo Gonçalves, sócio-gerente do café Piolho, um dos mais emblemáticos estabelecimentos da cidade, defendendo um reforço do policiamento noturno.