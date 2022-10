Fonte dos Leões no Porto em obras até dezembro

JN Hoje às 16:25 Facebook

A Fonte Monumental dos Leões, vulgarmente conhecida por Fonte dos Leões, em frente à reitoria da Universidade do Porto, entrou em obras esta segunda-feira e os trabalhos deverão prolongar-se pelo menos até dezembro. Reabilitação passa também por melhorar a eficiência da própria fonte "em termos hídricos e de iluminação".

Vão prolongar-se até dezembro os trabalhos de requalificação da Fonte dos Leões, na Praça de Gomes Teixeira, em frente à reitoria da Universidade do Porto. O Município dá nota de que a obra, a cargo da empresa municipal Águas do Porto, arrancou no início desta semana e terá uma duração de dois meses. Prevê-se, por isso, que esteja concluída em dezembro. O objetivo passar por aumentar a eficiência da própria fonte "em termos hídricos e de iluminação".

Além da "retificação pontual da estrutura" e do "tratamento das peças metálicas e respetiva pintura", a obra irá forcar-se em reparar fugas "quer na fonte, quer no subsolo", impermeabilizar o tanque e "reestruturar toda a iluminação".

A Câmara do Porto acrescenta, através da sua página oficial, que o restauro da Fonte dos Leões, construída há 136 anos, "desenvolver-se-á em cinco fases, tendo uma duração prevista de dois meses".