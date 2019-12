Força Aérea resgata grávida de cruzeiro ao largo do Porto

Hoje às 17:29 Facebook

Uma jovem de 24 anos, grávida, foi retirada esta sexta-feira de manhã, por um helicóptero da Força Aérea, de um cruzeiro que navegava a cerca de 65 quilómetros ao largo do Porto.

"O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, em articulação com o INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-MAR) e a Força aérea, coordenou esta sexta-feira uma operação de resgate de uma tripulante, do género feminino, de 24 anos e nacionalidade filipina, a bordo do navio de passageiros 'Ventura', que se encontrava a navegar a cerca de 40 milhas a oeste do Porto", confirmou a Marinha ao JN.

O alerta foi dado por volta das 5.40 horas pelo comandante do navio, e após avaliação do INEM, foi decidido efetuar o resgate através do helicóptero EH-101.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.