Edifício de colégio ardeu na zona da Foz no Porto

Um incêndio deflagrou, este domingo, num edifício do colégio "Jardim Flori", na zona da Foz, no Porto.

O alerta foi dado às 12.47 horas e, pelas 13.30 horas, era visível a densa e negra coluna de fumo que saía do edifício das traseiras do colégio "Jardim Flori", situado na rua Dr. Sousa Rosa, número 327, confirmou ao JN fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto.

O incêndio deflagrou num edifício Classificado, por trás das instalações onde funcionam as atividades de ensino pré-escolar e 1.º ciclo do colégio.

No edifício que está a arder já não há atividades letivas e atualmente só funciona como habitação de cerca de uma dezena de Missionárias Dominicanas do Rosário. Todas foram retiradas em segurança, apurou o JN.

Ao que tudo indica, o incêndio terá tido origem num curto-circuito, num dos quartos do piso superior.

Várias ruas estão cortadas na zona da Foz do Porto.

No local estão os Bombeiros Sapadores do Porto, cm 13 operacionais e quatro viaturas, os Bombeiros Voluntários portuenses, com sete operacionais, uma ambulância e uma viatura de combate a incêndios e quatro agentes da PSP.