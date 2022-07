Fragmentos de fachada de prédio no Porto caem e atingem mulher

Caíram "elementos" da fachada de um edifício na Praça da Liberdade, no Porto, e atingiram uma turista na casa dos 50 anos, esta terça-feira à noite. A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António com ferimentos ligeiros. A Proteção Civil fez a avaliação da estrutura.

Vários "elementos" da fachada de um prédio na Praça da Liberdade, junto ao edifício do McDonald's, no Porto, caíram esta terça-feira à noite e atingiram uma mulher estrangeira, com cerca de 50 anos, provocando-lhe ferimentos ligeiros. A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António.

De acordo com fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto, o Batalhão foi alertado para o acidente às 20.49 horas. O local da queda foi "balizado pelos bombeiros e Proteção Civil", disse ao JN a Câmara do Porto e, perante o "desprendimento da fachada", cerca de uma hora depois da chegada dos bombeiros, "foi pedida uma autoescada para fazer a avaliação da estrutura".

A Autarquia esclarece que foram retirados outros elementos em risco de queda e que "a segurança foi reposta de imediato". Ainda assim, acrescentou o Município, o proprietário do imóvel será notificado para que seja feita uma vistoria ao prédio.

No local esteve uma equipa da Cruz Vermelha do Porto, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo António, da PSP, da Polícia Municipal e da Proteção Civil.

Os bombeiros deram a ocorrência como fechada às 23.03 horas.