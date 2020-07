Frederico Martins Mendes vai ter nome de rua no Porto

JN Hoje às 09:21 Facebook

O nome do jornalista Frederico Martins Mendes, antigo diretor do Jornal de Notícias, vai passar a fazer parte da toponímia portuense.

A deliberação de dar o nome do jornalista que dedicou mais de 50 anos da sua vida ao JN a uma rua do Porto foi tomada em reunião da Comissão de Toponímia municipal.

A artéria que vai receber o nome do antigo diretor do JN, falecido em 2015, fica nas imediações do Monte Aventino, na zona das Antas.

Natural do Porto, onde nasceu em 1938, Frederico Martins Mendes entrou pela primeira vez na Redação do JN, ainda na Avenida dos Aliados, quando tinha apenas 15 anos. Começou como colaborador desportivo e, num percurso ímpar, chegou a diretor, cargo que exerceu entre 1993 e 2005.

Na mesma reunião decidiu-se atribuir os nomes de Almeida e Sousa, antigo colaborador do JN, Vítor Hugo, escritor francês, Amália Rodrigues, fadista, e José Cardoso da Silva, médico oncologista, a novos arruamentos da cidade.