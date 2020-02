Marta Neves e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 10:43, atualizado às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A escola Clara de Resende, no Porto, foi evacuada esta manhã após um forte cheiro a gás no refeitório que terá sido provocada por um gerador. A escola também sofreu uma inundação que obrigou ao corte da água e à suspensão das aulas.

O alerta para um odor intenso a gás na zona do bar e da cantina foi dado por volta das 9.45 horas. Como durante o fim-de-semana, tinha havido uma intrusão e um furto naquela área, a direção da escola temeu que pudesse também ter ocorrido algum ato de vandalismo que danificasse os canos de gás e ordenou a evacuação da escola.

A evacuação foi feita com o apoio dos agentes da Escola Segura da PSP e decorreu ordeiramente e sem qualquer incidente. Poucos depois, já com os Bombeiros Sapadores no local foram feitas medições de ar que confirmaram que tudo estava bem.

"Eventualmente, terá sido o ativar de um gerador durante o fim de semana que libertou alguns gases e, como o espaço estava fechado, ficou um cheiro ativo", explicou fonte da direção ao JN.

Inundação obrigou ao corte de água e suspensão das aulas

Também nesta manhã de segunda-feira, os responsáveis aperceberam-se de que, por coincidência, tinha havido uma inundação durante o fim de semana. O abastecimento de água teve de ser cortado, o que impediu o retomar das aulas. Os cerca de 1400 alunos foram mandados para casa.

Segundo apurou o JN, os técnicos estão neste momento a fazer uma avaliação dos estragos. Ainda não é certo quanto tempo é que será necessário para a reparação e quando é que as aulas poderão ser retomadas com normalidade.