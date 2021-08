Polícia municipal ferido e três carros danificados em fuga de gás no Porto

JN Hoje às 11:32, atualizado às 11:55 Facebook

Uma fuga de gás no cruzamento entre a Avenida Rodrigues de Freitas e a Rua das Fontainhas, no Porto, obrigou ao corte de várias vias, incluindo da Ponte do Infante, esta quinta-feira. A circulação foi restabelecida ao final da manhã.

Segundo apurou o JN, às 10.10 horas, uma fuga de gás provocou estragos em três viaturas que se encontravam no local e ferimentos ligeiros a um agente da Polícia Municipal do Porto, que foi transportado ao hospital por precaução.

Perto das 12 horas, a circulação já tinha sido retomada.