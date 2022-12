JN Hoje às 08:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rua 5 de Outubro, na zona da Boavista, no Porto, foi encerrada, esta sexta-feira de manhã, por causa de uma fuga de gás na via pública.

Os Bombeiros Sapadores do Porto, que estiveram no local, confirmaram a ocorrência ao JN, adiantando que o alerta foi recebido cerca das 7 horas e que, pelas 8.50, a via já tinha sido reaberta ao trânsito.

A Polícia Municipal também esteve no local.