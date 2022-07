Fuga de gás e explosão causam dois feridos na zona da Alfândega no Porto

Marta Neves Hoje às 09:47, atualizado às 10:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma fuga de gás de um aparelho de refrigeração seguida de uma explosão causou estragos e ainda dois feridos ligeiros no restaurante Tram, na Rua Nova da Alfândega, no Porto.

O alerta foi dado às 9.27 horas. De acordo com o que o JN conseguiu apurar, um técnico estava a trabalhar no aparelho quando se deu uma fortíssima explosão.

Uma cozinheira ficou com um braço queimado e outra funcionária também sofreu ferimentos ligeiros. De acordo com o dono do restaurante, Jorge Ramos, "foi um susto muito grande", assim como os estragos. Vários aparelhos de cozinha foram projetados, um frigorífico deslocou-se com o impacto da explosão e caiu uma parte do teto. Segundo o proprietário, o restaurante vai ficar encerrado pelo menos durante três dias.

O trânsito ficou condicionado mas por volta das 10.40 horas começou a voltar ao normal.