Fuga de gás nas obras da Metro no Porto obrigou a evacuar edifícios

Uma fuga numa conduta de gás nas obras da Metro, na Praça da Liberdade, no Porto, mobilizou, esta quarta-feira, ao começo da tarde, os Bombeiros Sapadores para o local. Edifícios próximos foram evacuados por precaução.

A empresa EDP Gás foi para o terreno avaliar a situação e o problema está resolvido, segundo adiantou uma fonte da Câmara do Porto. Foram fechadas as três válvulas da conduta de gás que liga Praça da Liberdade, Clérigos e Virtudes. Os Sapadores mobilizaram três viaturas, uma delas com autoescada.

A Polícia Municipal criou um perímetro de segurança. E, por precaução, foram retiradas as pessoas que trabalham nos edifícios vizinhos, nomeadamente no Hotel Intercontinental, no Banco de Portugal e na Casa da Moeda.

Por baixo da Praça da Liberdade passará a Linha Rosa, que está a ser construída e ligará a Estação de São Bento à Casa da Música.

O trânsito, que junto à Praça da Liberdade só circula no sentido descendente, devido às obras da Metro, está, neste momento, cortado, após o incidente na conduta de gás. Nos Aliados, no sentido descendente, o trânsito está a ser desviado em direção ao túnel de Ceuta.

A Empresa Metro do Porto emitiu um comunicado a explicar o sucedido: "No decurso dos trabalhos de construção da nova Linha Rosa do Metro do Porto na Praça da Liberdade, no Porto, foi ao início da tarde de hoje, 4 de Maio, inadvertidamente interceptada uma conduta de gás, provocando uma ligeira fuga. A Metro do Porto accionou de imediato os meios internos e os da Protecção Civil, de acordo com o Plano de Segurança da empreitada. Em simultâneo, os serviços da Portgás estão já a tratar da reparação da conduta interceptada, pelo que a empreitada, neste local, retomará logo que possível a normal laboração".

É também assinalado que "não há quaisquer danos pessoais ou materiais a registar".